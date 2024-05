Keys trionfa a Strasburgo: Collins ko in finale

Ottavo titolo in carriera - il primo del 2024 - per Madison Keys che trionfa al WTA 500 di Strasburgo, vincendo il derby americano con Danielle Collins: 6-1, 6-2 il punteggio finale in una partita dominata dall'inizio alla fine. Keys si riavvicina al suo best ranking (da lunedì sarà n. 12 al mondo), mentre Collins (al terzo ko negli ultimi 25 match giocati) si consola con il ritorno in top 10 prima del Roland Garos

RUUD TRIONFA A GINEVRA