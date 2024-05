Favola di Giovanni Mpetshi Perricard all'ATP 250 di Lione: il 20enne francese, n. 117 al mondo, nato a Lione ed entrato in tabellone grazie a una wild card, vince il primo titolo in carriera battendo l'argentino Etcheverry in una finale risolta al tie-break del terzo set dopo aver annullato un match point. Mpetshi Perricard entra così per la prima volta in top 100 (sarà dentro i primi 70 al mondo)

RUUD TRIONFA A GINEVRA - KEYS VINCE A STRASBURGO