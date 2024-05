Tris Ruud: Machac ko, è il terzo titolo a Ginevra

Terzo titolo a Ginevra per Casper Ruud che, dopo aver battuto Flavio Cobolli in semifinale, ha piegato Tomas Machac con lo score di 7-5, 6-3 in poco meno di due ore. Per il norvegese è il 12esimo titolo ATP in carriera

Casper Ruud cala il tris. Dopo il 2021 e il 2022, il norvegese ha vinto per la terza volta l'ATP 250 di Ginevra, battendo in finale il ceco Tomas Machac con il punteggio di 7-5, 6-3 in un'ora e 48 minuti di gioco. Una giornata maratona per Ruud, cominciata alle 10.30 con la semifinale vinta contro Flavio Cobolli annullando un match point all'azzurro. Poi il ritorno in campo alle 15 per la finale, iniziata a handicap con un break di svantaggio. Da 5-3 in favore di Machac, però, è arrivata la reazione di Ruud con una serie di quattro giochi di fila e un set point annullato. Nel secondo set, invece, è bastato il break in apertura, conservato fino alla fine. Al dodicesimo titolo in carriera, il norvegese diventa il primo giocatore a conquistare tre titoli sulla terra di Ginevra. Un bel biglietto da visita in vista del Roland Garros dove Ruud si candida tra i favoriti al trionfo.