Nadal: "Ultima volta a Parigi? Probabile, ma..."

Le parole di Nadal alla vigilia del torneo: "Probabilmente sarà l'ultima volta, ma non voglio chiudere la porta al 100% perché questo posto è magico per me. Mi sto divertendo e mi sento competitivo".

Sono uniche le sensazioni che Rafael Nadal prova al Roland Garros. Un posto magico per lo spagnolo, il "suo" giardino di casa dove ha vinto 14 volte ed è tornato ancora una volta. Probabilmente l'ultima, ma non è detta l'ultima parola. "È molto probabile che questa sia l'ultima volta a Parigi, ma non posso confermarlo al 100% - ha ammesso Rafa durante la conferenza stampa pre torneo - Non voglio chiudere la porta, questo posto è magico per me. Potrei dire di sì tra un paio di mesi, ma mi sento meglio rispetto a un mese e mezzo fa".

"Mi sto divertendo e mi sento competitivo" Nonostante il netto ko a Roma contro Hurkacz, Nadal pensa positivo in vista dell'Open di Francia. Arrivato a Parigi lunedì scorso, lo spagnolo si è allenato in questi giorni con tanti big come Medvedev e Rune, entrambi "battuti" nel set di allenamento. "Mi sto divertendo e mi sento competitivo - ha aggiunto - Posso giocare contro chiunque e non m sento da meno. Questo mi dà speranza. Da Roma ho fatto progressi, soprattutto nei movimenti. Adesso posso correre senza limitazioni".

Verso l'esordio con Zverev: "Sono concentrato" Testa, dunque, al match d'esordio contro Sascha Zverev, remake della semifinale 2022: "Non essendo testa di serie, potevo aspettermi un sorteggio così. Non sono in ansia, sono concentrato nel provare a giocare. Forse ripeterò il disastro di Roma, ma nella mia mente mi darò la possibilità di essere competitivo. Lunedì avrò la risposta".