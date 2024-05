Sinner-Gasquet LIVE alle 20.15 sul canale 210 Sky

Jannik torna in campo a Porte d'Auteuil: dopo l'esordio convincente con Eubanks, l'azzurro affronterà il 37enne Richard Gasquet, alla 21esima partecipazione al Roland Garros. Il match sarà in diretta alle 20.15 su Eurosport (canale 210 del telecomando Sky e in streaming su NOW)

I RISULTATI DI OGGI