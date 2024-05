Il primo Roland Garros di Bellucci: "Inaspettato"

Questa qualificazione a Roland Garros cosa significa per te?

"Sono felicissimo perché non me l'aspettavo proprio. Arrivavo a Roland Garros con una preparazione di un torneo soltanto (al Challenger di Torino) in cui comunque avevo giocato due buone partite e poi la terza così così, in un derby (contro Maestrelli) che ho sentito emotivamente. Però mi sono reso conto di essere cresciuto tanto in tutte le partite. A Parigi sono partito con un primo set con Martineu in cui comunque non avevo giocato male nonostante qualche sbavatura, ma poi da quel secondo set in cui ho giocato veramente molto bene in termini di atteggiamento ero molto presente, molto attivo. Sono riuscito a tenere quello standard e a metterlo in campo anche in momenti molto importanti. La cosa che mi fa più piacere è che forse per la prima volta in momenti importanti son stato veramente consapevole, veramente coraggioso e l'ho fatto consapevolmente, non l'ho fatto chiudendo gli occhi e tirando magari o servendo in modo potente come sono solito fare. Quindi davvero ho provato ad affrontare quelle che sono state le mie difficoltà in questi mesi accettando lo scambio, andando a colpire forte. In questa settimana mi è riuscito bene, quindi sono particolarmente contento".

È il tuo secondo Slam dopo l'Australian Open del 2023. Il sogno adesso è la prima vittoria in uno Slam o stai ancora elaborando la qualificazione perché come dicevi venivi da un periodo un po’ così

"Ho fatto le prime due, tre ore dopo che è uscito il tabellone a dire cazzarola, Tiafoe. Comunque gioco sulla terra, ho giocato tre buone partite ma… Invece adesso sono veramente carico e so che non avrò più quel timore reverenziale che ho avuto quando ho giocato contro Bonzi in Australia (primo turno Australian Open 2023). So che le mie difficoltà le ho affrontate, so che non posso determinare il risultato solo pensando al risultato, quindi andrò cazzutissimo. Poi vedremo come andrà. So contro chi sto giocando, ne sono assolutamente consapevole, però questa cosa non mi impaurisce, so che entrerò in campo con la mentalità corretta, quindi sono contento per questo".

Se c'è una superficie dove è meglio affrontare Tiafoe è la terra e lui non viene dal momento più brillante della sua carriera. Quindi magari anche lui ha qualche dubbio, qualche incertezza che puoi provare a sfruttare.

"Magari sì, però ti dico la verità, mi sono reso conto nel mio percorso finora abbastanza corto, nel senso che comunque sono nuovo in questi palcocenici, che per far cambiare le cose basta poco e mi sono reso conto anche che palcoscenici di questo tipo a me per primo fanno cambiare le cose, quindi perché non potrebbe succedere anche a lui? Mi sono però anche reso conto che Mattia Bellucci sta mettendo in fila delle partite in questo momento in cui davvero inizia a fare più che a immaginare e a desiderare e quindi sono contento per quello. Sto cercando di non pensare all'esito della partita, delle volte questa cosa mi destabilizza tantissimo perché poi entro in campo troppo responsabilizzato e adesso invece sto veramente su quello che sto facendo in allenamento, sono concentrato, quindi sono veramente felice prima di tutto per questo".