Federer spinge Nadal: "Può fare un grande torneo"

Intervistato da L'Equipe, l'ex rivale e grande amico spinge Rafa in vista dell'Open di Francia: "Il dubbio non è sul livello di gioco, ma sui tempi di recupero e il 3 su 5. Penso che sia in grado di fare un grande torneo, senza mettergli pressioni". E sul ritiro: "Spero che resti ancora un anno"

" Nadal penso che possa fare un grande Roland Garros ". A dirlo è Roger Federer , tifoso speciale dello spagnolo in vista della probabile ultima presenza a Parigi. Un fan speciale per Rafa, il rivale diventato grande amico fuori dal campo che adesso lo spinge per una "last dance" di alto livello. " Il dubbio non è sul suo livello di gioco , da tempo ormai ho l'impressione che il suo più grande problema siano i tempi di recupero - ha spiegato Federer a L'Equipe - Il giorno di recupero tra un match e l'altro è ciò di cui ha bisogno. I cinque set sono un'incognita, ma in ogni caso penso che sia in grado di fare un gran torneo, senza mettergli troppa pressione ".

"Spero che Nadal giochi anche l'anno prossimo"

Federer ha poi parlato del probabile ritiro di Nadal a fine stagione, paragonandolo al suo addio datato 2022 con l'ultimo match proprio al fianco dello spagnolo in Laver Cup: "So come ho vissuto il mio fine carriera, ma forse è stato un po' diverso perché non avevo giocato per tanto tempo. Lui ci sta provando davvero a scendere in campo. Poi a un certo punto inizi a sentire qualcosa dentro. Ultimamente Rafa si è aperto alle emozioni, su come si sente. A partire da quel momento, sai che resta qualche settimana, qualche mese, un anno al massimo". Proprio la speranza di Federer è di vedere il maiorchino in campo anche nella prossima stagione: "Ho sentito molte cose, che la fine forse sarebbe avvenuta durante questo Roland o dopo i Giochi Olimpici o che sarebbe rimasto ancora l’anno prossimo, cosa che spero davvero. Io sono sempre stato un suo grande fan".