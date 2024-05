Partita altalenante di Alcaraz che supera in quattro set l'olandese De Jong, n. 176 al mondo. Avanza anche Stefanos Tsitsipas in una giornata condizionata ancora dalla pioggia. L'Open di Francia in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211 e in streaming su NOW )

Carlos Alcaraz stacca il pass per il 3° turno del Roland Garros. Nonostante una partita altalenante, lo spagnolo ha battuto l'olandese Jesper De Jong, n. 176 al mondo e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3, 6-4, 2-6, 6-2 in 3 ore e 11 minuti di gioco. Tanti alti e bassi per il n. 3 al mondo che, dopo aver perso il terzo set, ha iniziato male anche il quarto parziale, sotto di un break. Alcaraz, però, è riuscito a recuperare complici le difficoltà fisiche di De Jong, coraggioso per gran parte dell'incontro, ma nel finale frenato dai crampi. Un match che lascia qualche dubbio sulle reali condizioni di Alcaraz che al 3° turno attende Korda o Kwon. Vittoria in quattro set anche per Stefanos Tsitsipas. Il greco ha battuto il tedesco Altmaier, giustiziere di Sinner nel 2023: 6-3, 6-2, 6-7, 6-4 lo score in poco meno di tre ore. Tsitsipas ha dominato i primi due parziali, poi ha rischiato grosso tra il terzo e il quarto set.