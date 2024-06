Alcaraz-Zverev LIVE alle 14.30 sul canale 210 Sky

Zverev ha giocato appena due set in più rispetto ad Alcaraz, ma la differenza è nel "chilometraggio". Il tedesco è rimasto in campo per 19 ore e 27 minuti, tre ore in più rispetto allo spagnolo che ha giocato per 16 ore e 23 minuti. Un vero record per Zverev: nessuno ha mai giocato così tanto per raggiungere la finale dal 1991 a oggi