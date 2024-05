Matteo Arnaldi esulta dopo aver centrato per la prima volta in carriera gli ottavi al Roland Garros dopo il successo contro Rublev: "Oggi ho giocato il miglior tennis della mia vita. Le condizioni non erano semplici, sono contento. Il pubblico mi ha dato tanta energia. Con gli italiani ci conosciamo da anni, ci spingiamo per fare sempre meglio. E sta funzionando..." L'Open di Francia in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211 e in streaming su NOW)

ARNALDI BATTE RUBLEV: E' AGLI OTTAVI