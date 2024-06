Arnaldi-Tsitsipas più tardi LIVE sul 211 Sky

Dopo il capolavoro con Rublev, Arnaldi affronta Stefanos Tsitsipas: in palio un posto nei quarti, per l'azzurro sarebbe il primo a livello Slam. Il match è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW), sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

IL PROGRAMMA DI OGGI