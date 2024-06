Ha attirato l'attenzione fin da junior, adesso giocherà il primo ottavo Slam a livello senior. Elisabetta Cocciaretto non si è mai arresa in carriera, superando le difficoltà sul suo cammino per via dei problemi fisici. Il coach Scolari a Sky: "Non sono sorpreso, può fare risultati ovunque". Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW) MUSETTI-DJOKOVIC LIVE

Al Roland Garros c'è chi ha centrato il miglior risultato Slam da professionista conquistando gli ottavi di finale. È Elisabetta Cocciaretto che ha illuminato una Parigi piovosa con il suo sorriso dopo la vittoria al 3° turno contro Liudmila Samsonova. La prima volta tra le migliori 16 in un major, lei che a livello junior aveva attirato l'attenzione su di sé raggiungendo una semifinale all'Australian Open. Da Melbourne a Parigi, nel mezzo diversi problemi fisici, soprattutto un grave infortunio al ginocchio, che le hanno tolto continuità. Ma Cocciaretto, da grande lottatrice, non si è mai arresa e ha sempre cercato di tornare più forte. D'altronde lei ama le sfide e gli esami, in campo e fuori vista che è iscritta alla facoltà di giurisprudenza all'Università di Camerino.

Gli infortuni, la grinta e...l'azzurro Nata ad Ancona il 25 maggio 2001, Cocciaretto ha comincia a giocare a tennis a sei anni e da quando ha 15 anni lavora con il suo attuale allenatore, Fausto Scolari. A livello giovanile è stata numero 12 del ranking, ha raggiunto la semifinale all’Australian Open e al Bonfiglio, a Milano. Presto però ha dovuto convivere con problemi fisici, come l’ernia del disco e successivamente ha risolto i problemi alla schiena con un bite dentale. Un percorso ad ostacoli che l’ha costretta anche a fermarsi per sei mesi nel 2021 per l’infortunio al ginocchio. Ma non ha mai abbandonato il suo sogno. Da piccola era fan della Wozniacki (ex numero 1 del mondo e campionessa a Melbourne nel 2018). Le sue giocatrici di riferimento erano quelle più o meno della sua statura, quindi Halep e Cibulkova. Ma naturalmente, nonostante questo, ammirava anche giocatrici molto più potenti di lei come Serena Williams e Naomi Osaka. Perché sa che si può imparare da tutti. La grinta è la sua filosofia. Come tennista si definisce una contrattaccante. Le piace giocare vicino alla linea di fondocampo. Ma l’obiettivo è diventare una giocatrice a tutto campo. I margini di miglioramenti sono tanti. Alcuni step sono già evidenti come una miglior transizione a rete e in risposta. Si è visto nell’ultimo turno del Roland Garros contro la numero 18 del mondo Samsonova. Il colpo naturale è il rovescio anche se il diritto ormai è altrettanto forte. Australian Open e Wimbledon sono i suoi tornei preferiti, ma a Parigi ha raggiunto per la prima volta gli ottavi in uno Slam. Un torneo che le aveva già regalato soddisfazioni come la vittoria contro la testa di serie numero 10 Kvitova dell’anno scorso quando si fermò al terzo turno contro l’americana Pera. Con questo risultato è virtualmente numero 43 del mondo, lei che ha un best ranking da numero 29 raggiunto lo scorso agosto e ha cominciato il Roland Garros da numero 51. L’anno scorso ha vinto il suo primo titolo al WTA 250 di Losanna, che le ha regalato il numero 1 d’Italia. E poco dopo il Ministro degli Esteri Tajani le ha conferito la nomina di prima Ambasciatrice della diplomazia dello sport per "i suoi meriti sportivi e per la capacità dimostrata nel valorizzare il Sistema Italia all’estero". Nomina data quest’anno anche a Jannik Sinner dopo il trionfo all’Australian Open. Entrambi classe 2001, anche se conosce meglio Musetti, Arnaldi e Zeppieri con cui è cresciuta e ha giocato nei tornei under 10 e 12. A 18 anni arriva la prima convocazione di Tathiana Garbin nella Billie Jean Cup (ex Fed Cup). Quando l’Italia vinse la prima delle sue quattro Fed Cup con Schiavone, Pennetta, Vinci e Santangelo, Cocciaretto aveva 5 anni e ha guardato la finale contro il Belgio di Justine Henin in televisione, a casa della nonna. Sognando un giorno di vestire la maglia azzurra. Con Parigi ancora una volta nel suo destino perché disputerà la sua prima Olimpiade.

PLAYLIST VIDEO

Tra tennis e studio Non c’è solo il tennis però, "Coccia" è iscritta a Giurisprudenza all'Università di Camerino. Il tempo per studiare non è tanto, così approfitta di ogni occasione. Anche durante le interruzioni per pioggia, come è successo proprio in questi giorni. Perché c’è un esame di diritto agrario da preparare e che dovrà sostenere dopo il Roland Garros. Come ha confessato a Sky Sport, i tornei dove fa meglio sono quelli che precedono un esame universitario. Studiare è il suo segreto, scaramanzia a parte. Perchè dice che non solo la rilassa ma la riporta anche alla vita normale. L’Elisabetta tennista ringrazia l’Elisabetta studentessa. A Parigi ha raggiunto un nuovo traguardo. Vedremo se andrà ancora più lontano. Agli ottavi ci sarà Coco Gauff, numero 3 del mondo e campionessa degli US Open, finalista al Roland Garros nel 2022. Un altro esame dopo due bocciature contro l’americana. Nel 2022 a Guadalajara e nella sfida più recente di quest’anno a Dubai.