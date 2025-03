Musetti-Djokovic e non solo: il programma su Sky

Martedì dedicato agli ottavi di finale maschili: riflettori puntati soprattutto sulla sfida tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic. In campo anche Matteo Berrettini che affronterà Alex De Minaur. Nel tabellone femminile Jasmine Paolini a caccia della semifinale contro Magda Linette. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È il giorno degli ottavi di finale maschili al Masters 1000 di Miami, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Un lungo martedì con l'attenzione rivolta, soprattutto, all'attesa sfida tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic. Il nono confronto di una lunga serie (7-1 i precedenti per Nole) iniziata quattro anni fa al Roland Garros, culminata lo scorso anno con le semifinali a Wimbledon e alle Olimpiadi. In palio c'è un posto nei quarti di finale contro uno tra Monfils e Korda. In campo anche Matteo Berrettini. L'azzurro, dopo aver eliminato al terzo turno il belga Zizou Bergs, affronterà l'australiano Alex De Minaur, reduce dalla vittoria in rimonta contro Joao Fonseca. Italia in corsa anche nel torneo femminile, dove Jasmine Paolini si gioca un posto in semifinale contro la polacca Magda Linette, semifinalista agli Open d'Australia 2023 e n.19 come best ranking, che guida 2-1 i precedenti.