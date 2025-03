Zverev agli ottavi: Thompson battuto 7-5, 6-4

Sascha Zverev soffre ma si qualifica per gli ottavi di finale del Masters di Miami: la testa di serie n°1 supera l'australiano Jordan Thompson con i parziali di 7-5, 6-4. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sascha Zverev si qualifica per gli ottavi del Masters di Miami. La prima testa di serie del torneo si libera, non senza qualche brivido di troppo, dell'australiano Jordan Thompson. 7-5, 6-4 i parziali per il tedesco, che nel primo set è stato costretto a inseguire dopo una partenza pessima (0-3), facendo fruttare la maggior esperienza, cambiando decisamente ritmo e guadagnando il pass per l'11° ottavo in un 1000 sugli ultimi 12 giocati. E' invece una storica prima volta a livello Masters per l'australiano Adam Walton, lucky loser che ha superato in tre set la wild-card Wong, prendendosi la vittoria più importante della carriera.