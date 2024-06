Sinner, Arnaldi e "Coccia": che domenica a Parigi

Super domenica a Parigi con tre azzurri in campo: Sinner sfida Moutet mentre Arnaldi affronta Tsitsipas. Tra le donne big match per Cocciaretto contro la n. 3 al mondo Coco Gauff. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW)