Incredibile Hurkacz: chiede di cambiare l'arbitro

Scena surreale nell'ottavo di finale tra Hurkacz e Dimitrov. Spazientito per alcuni punti contestati, il polacco si è rivolto al rivale per chiedere il cambio della giudice di sedia, l'inglese Alison Lang. "Grisha" ha poi fatto ragionare l'amico che ha salutato Parigi perdendo in tre set

"Grigor vuoi cambiare? O vuoi continuare con la signora qui?". Una richiesta surreale quella fatta da Hubert Hurkacz nell'ottavo di finale del Roland Garros contro Grigor Dimitrov. Nel mirino del polacco, n. 8 al mondo, c'era Alison Lang, giudice di sedia dell'incontro e contestata da Hubi per alcune decisioni prese nel corso del match. Noto più per l'aplomb e la pacatezza che per gli eccessi, stavolta Hurkacz ha perso la pazienza. Accade tutto nel terzo set. Avanti 6-5 e a un passo dal tie-break, durante il cambio di campo il polacco (che aveva chiesto anche l'intervento del supervisor) si è rivolto all'amico/rivale nell'altra panchina. "Grigor, vuoi fare un cambio? O vuoi continuare con la signora qui?". Dimitrov, incredulo, chiede ulteriori spiegazioni. "Vorrei sapere se vuoi continuare con la giudice di sedia, se sei a posto o se vuoi cambiare" prosegue Hurkacz, rincarando la dose". Grisha, spiazzato dalla richiesta, ha prima allargato le braccia ("Onestamente, vedi tu") e poi tranquillizzato l'amico, tornato a sedersi sulla sua panchina. La richiesta - ovviamente - non è stata accolta e il match si è poi concluso con la vittoria in tre set di Dimitrov. Al primo quarto di finale in carriera a Parigi, il bulgaro affronterà Jannik Sinner.