Errani e Paolini ai quarti del torneo di doppio

Prosegue il momento magico di Sara Errani e Jasmine Paolini, che si qualificano per i quarti di finale del Roland Garros: le due azzurre hanno lasciato appena due giochi alla coppia formata dalla russa Amina Anshba e dalla ceca Anastasia Detiuc. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW)

