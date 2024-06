Errani e Paolini, finale doppio LIVE dalle 11.30

Seconda finale Slam in due giorni per Jasmine Paolini che, dopo aver perso in singolare contro Swiatek, giocherà per il titolo di doppio in coppia con Sara Errani. Dall'altra parte della rete ci saranno Coco Gauff e Katerina Siniakova. La finale è in diretta dalle 11.30 su Eurosport (canali 210 del telecomando Sky e in streaming su NOW), sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti