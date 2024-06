Jannik Sinner commenta l'ascesa al trono ATP: "E' bello trovarsi in questa posizione, ma non era il modo in cui volevo diventare n°1. Devo lavorare per obiettivi, quando ero n°2 volevo migliorarmi. Servono sacrifici, devo continuare a farne e a lavorare. Ora penso alla semifinale di venerdì, voglio giocarla al meglio con determinazione". Guarda il video con l'intervista. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW)

SINNER N. 1 AL MONDO: LO SPECIALE