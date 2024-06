Paolini-Swiatek LIVE dalle 15 sul canale 210 Sky

L'ultimo atto del torneo femminile è un appuntamento con la storia per il tennis italiano. Jasmine Paolini, quinta azzurra di sempre in una finale Slam, affronta la n. 1 al mondo Iga Swiatek. Il match è in diretta alle 15 su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW), sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti