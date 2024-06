Jannik Sinner ha ricevuto dalle mani del presidente dell'ATP, Andrea Gaudenzi, il trofeo di n°1 del ranking: la consegna è avvenuta presso il Country Club di Monte-Carlo, come documenta un post sui social da parte dell'ATP. Martedì per l'azzurro è in programma una celebrazione nella sua Sesto Pusteria

IL NUOVO RANKING ATP - SINNER N°1 CERTO FINO ALL'OLIMPIADE