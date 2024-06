Sinner-Griekspoor LIVE più tardi su Sky Sport

Inizia la stagione sull'erba per Jannik Sinner che affronta il primo torneo da n. 1 al mondo. L'avversario all'esordio è Tallon Griekspoor, n. 27 ATP e già battuto quattro volte in carriera. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti