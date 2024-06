È festa a Sesto Pusteria per Jannik Sinner. Il nuovo n. 1 al mondo è tornato nel suo paese natale che lo ha celebrato per il traguardo storico raggiunto, primo italiano di sempre in vetta al ranking ATP. Sinner è stato accolto in Municipio alle ore 14 dal sindaco di Sesto, Thomas Summerer, e dal presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatshcer. Davanti ai sestesi, la famiglia (c'era anche la nonna paterna Emma) e tantissimi curiosi, Sinner ha firmato l'albo d'oro del Comune. Durante la cerimonia, accompagnata dal corpo bandistico locale, Jannik ha salutato e ha ringraziato tutti i presenti, scherzando sulle sue competenze musicali e scolastiche e arrivando anche a tenere l'ombrello al presidente della Provincia di Bolzano durante la firma. "Cosa c'è scritto nel libro d'oro? Che Jannik, cresciuto a Sesto, è venuto a farci visita da numero uno al mondo" ha spiegato il sindaco Thomas Summerer.