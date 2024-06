Berrettini-Musetti, il derby LIVE alle 14 su Sky

Derby azzurro a Stoccarda tra Berrettini e Musetti: in palio un posto in finale nel torneo tedesco, già vinto due volte in carriera da Matteo. Lorenzo, invece, insegue la prima finale da Napoli 2022. Il match è in diretta non prima delle 14 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

È derby azzurro in semifinale all'ATP 250 di Stoccarda tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Il romano e il carrarese si ritroveranno di fronte due anni dopo la finale di Napoli, ma stavolta sull'erba tedesca. La superficie preferita da Berrettini che, al rientro dopo due mesi di stop, ha confermato l'ottimo feeling con il torneo di Stoccarda, già vinto due volte in carriera. Matteo insegue la 14esima finale in carriera nel circuito maggiore, la seconda quest'anno dopo Marrakech. Sarebbe appena la terza, invece, per Musetti che non gioca una finale proprio dal torneo di Napoli vinto contro Matteo nel 2022. Lorenzo, che ha vissuto finora un 2024 con alti e bassi, è reduce dal quarto di finale vinto grazie al ritiro di Bublik dopo il secondo set.

Berrettini-Musetti dove vedere il match dell'ATP Stoccarda Il match tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, valido per le semifinali dell'ATP 250 di Stoccarda, è in programma non prima delle 14 sul Campo Centrale del TC Weissenhof di Stoccarda (Germania). L'incontro sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. leggi anche Sinner e Musetti nuova coppia: in doppio a Parigi

Tutti i match con Sky Sport Plus ed EXTRA Match Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.