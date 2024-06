Difendere il titolo. C'è un chiaro obiettivo per il campione in carica dei Championships: "Spero di replicare il cammino di un anno fa e di vivere il torneo con la stessa allegria. Vincere il Roland Garros è stato speciale, ma nel tennis non c'è tempo di godersi la vittoria". Wimbledon è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW dal 1 al 14 luglio