Jasmine Paolini non sbaglia all'esordio a Wimbledon: la n°7 del mondo si libera con i parziali di 7-5, 6-3 della spagnola Sara Sorribes Tormo. Ora in campo Trevisan-Keys. Wimbledon è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 14 luglio

