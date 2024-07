Paolini-Vekic LIVE alle 14.30 su Sky Sport Uno

Appuntamento con la storia per Jasmine Paolini: prima azzurra di sempre tra le migliori quattro ai Championships, la toscana affronta la croata Vekic, n. 37 WTA. All'orizzonte c'è la seconda finale Slam consecutiva: nessuna italiana c'è mai riuscita. Il match sarà in diretta alle 14.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti