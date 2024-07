Murray salta il singolare: giocherà solo in doppio

Reduce dall'intervento alla schiena, Murray ha scelto di non disputare il singolare ai Championships. Lo scozzese giocherà solo il doppio con il fratello Jamie. Wimbledon è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 14 luglio

Non ci sarà una "last dance" in singolare a Wimbledon per Andy Murray. All'ultima presenza in carriera sui campi dell'All England Club, il due volte campione dei Championships ha deciso di ritirarsi dal torneo di singolare. Il suo debutto era previsto martedì pomeriggio, terzo match sul Campo Centrale contro il ceco Tomas Machac, ma lo scozzese, che dopo l'intervento della scorsa settimana per una cisti alla schiena ha atteso fino all'ultimo prima di sciogliere le riserve, ha scelto di cancellarsi dal torneo. "Siamo dispiaciuti di sapere che quest'anno non giocherai in singolare - hanno scritto gli organizzatori sui social - Non vediamo l'ora di vederti competere nel doppio e di celebrare tutti i ricordi che ci hai regalato". Murray, infatti, giocherà il torneo di doppio, in coppia con il fratello Jamie. In tabellone grazia a una wild card, la coppia britannica debutterà contro gli australiani Rinky Hijikata e John Peers.