Accoglienza da brividi sul Centrale per Andy Murray. All'ultima partecipazione ai Championships, impegnato in doppio con il fratello Jamie, Sir Andy è stato omaggiato con una lunga standing ovation al suo ingresso in campo prima del match contro Hijikata e Peers. Visibilmente commosso sia Murray che la mamma Judy in tribuna. Wimbledon è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

