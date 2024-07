Sinner e Paolini, caccia alle semi: il programma

Sarà un martedì storico a Wimbledon, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Per la prima volta, infatti, tre italiani sono ai quarti dei Championships nella stessa edizione. In campo oggi i numeri 1 d'Italia, Jannik Sinner e Jasmine Paolini, domani toccherà a Lorenzo Musetti. L'assalto alle semifinali passa dal Campo Centrale dell'All England Club dove andrà in scena il big match tra Sinner e Daniil Medvedev, remake della finale degli Australian Open che ha regalato all'altoatesino il primo major in carriera. Jannik ha una serie aperta di cinque vittorie consecutive con il russo che, però, ha una partita in meno nelle gambe visto il ritiro di Dimitrov negli ottavi dopo 40 minuti. Appuntamento con la storia, invece, per Jasmine Paolini che può diventare la prima italiana di sempre in semifinale a Wimbledon. Per farlo dovrà battere l'americana Emma Navarro, n. 17 al mondo e mai sconfitta prima in carriera.