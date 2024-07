Nel video Ivan Ljubicic analizza attraverso lo Sky Tech la prova di Alcaraz contro Paul nei quarti di finale di Wimbledon: "Carlos quando è arrivato nel circuito era famoso per il suo dritto e per i recuperi eccezionali. Ora ha imparato anche a difendersi e contro Medvedev gli servirà. Così riesce a vincere anche quando non gioca al 100% come fatto fin qui a Londra"