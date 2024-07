Al primo quarto di finale Slam in carriera, Lorenzo Musetti non vuole smettere di sognare: di fronte c'è il n. 12 al mondo Taylor Fritz, battuto dal carrarino tre mesi fa sulla terra di Monte-Carlo. Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

RITIRO DE MINAUR, DJOKOVIC IN SEMIFINALE