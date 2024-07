Jannik Sinner ha spiegato a Sky il malessere accusato nel match con Medvedev: "Ci sono cose che non puoi gestire, un piccolo virus non lo puoi controllare. Le piccole cose oggi hanno fatto la differenza. Dovevo far meglio tante cose, speriamo di imparare. Ora devo riposare per l'Olimpiade e gli US Open, per me contano solo i tornei importanti. E' lì che devo essere al top". Wimbledon è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

