Intesa Sanpaolo avvia una partnership con Jasmine Paolini

È a tutti gli effetti una stagione indimenticabile per il tennis italiano. Grazie a Jannik Sinner, che ha conquistato in questo 2024 la vetta della classifica Atp, accompagnato adesso da Jasmine Paolini, finalista nelle ultime due prove dello Slam: prima Roland Garros e ora Wimbledon. E la prima italiana a centrare una finale sull'erba londinese segue Sinner anche nella partnership con Intesa Sanpaolo. L'accordo con la campionessa si inserisce nell'ampio sostegno al mondo del tennis da parte della banca, che da anni è al fianco di Jannik Sinner e che è Host Partner anche delle Nitto ATP Finals di Torino, oltre ad essere presente in numerose iniziative per il tennis giovanile e inclusivo.