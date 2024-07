Berrettini torna e vince: Cachin battuto in 2 set

Matteo Berrettini debutta con una vittoria a Gstaad: sulla terra rossa svizzera, il romano ha sconfitto 6-4, 7-6 l'argentino Pedro Cachin, campione in carica. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Esordio positivo per Matteo Berrettini nello “Swiss Open Gstaad”, torneo ATP 250 che si disputa sulla terra rossa della Roy Emerson Arena. Il 28enne romano, scivolato al n.82 del ranking dopo Wimbledon e sesto favorito del seeding, vincitore a Gstaad nel 2018 del suo primo titolo ATP, ha superato un duro ostacolo al 1° turno. Berrettini si è infatti liberato dell’argentino Pedro Cachin, n.110 ATP e campione in carica: 6-4, 7-6 i parziali per Matteo, che cerca punti importanti per risalire la classifica. L'azzurro sfiderà al 2° turno il colombiano Daniel Galan, n°142 del mondo: tra i due non ci sono precedenti.