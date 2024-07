La finale riprende dopo il breve stop per pioggia all'ATP 250 di Gstaad: l'azzurro è avanti 5-3 nel primo set dopo il break conquistato nel 7° game. Di fronte il francese Quentin Halys. In caso di trionfo, Matteo conquisterebbe il suo nono successo nel circuito e tornerebbe nella top 50 del ranking. Il match è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

