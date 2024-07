Le parole del tennista romano dopo aver conquistato l'ultimo atto all'Atp 250 di Gstaad: "Tutti le finali sono diverse - ha detto -, non giocavo da tanto sulla terra battuta ma qui mi piacciono le condizioni. Questo è un torneo speciale per me per diverse ragioni, penso sia uno dei posti più belli. Il precedente con Halys di 9 anni fa? È passato tanto tanto tempo, mi ricordo eravamo in Toscana ma si giocava sul duro. Domani sarà molto difficile"

