All'Atp 250 di Gstaad il tennista romano si gioca contro Tsitsipas l'accesso alla finale. Chi passa affronterà Halys che ha battuto Struff per 6-3, 7-6. Segui il match sul nostro liveblog e su Sky Sport Tennis. Tutto il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

TENNIS, GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT