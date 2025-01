Nole: "Ultimo Aus Open? Dipende da quest'anno"

Il serbo parla in conferenza stampa dopo il ritiro in semifinale con Zverev: "Dopo la partita con Alcaraz non ho toccato una pallina fino a un'ora prima del match di oggi. Ho provato a gestire il dolore, ma non potevo andare avanti". E sul futuro: "Ultimo Australian Open? Dipende da come proseguirà la stagione, ma se starò bene fisicamente non vedo motivi per non tornare qui"

Un set durato quasi un'ora e mezza e giocato alla pari, poi il ritiro. È finito così l'Australian Open di Novak Djokovic. Troppo il dolore alla coscia sinistra nel match contro Sascha Zverev, impossibile da gestire in una semifinale che, potenzialmente, sarebbe potuta andare avanti per ore. L'epilogo arriva dopo un'ora e 24 minuti di gioco: Zverev guadagna un set point al tie-break in risposta, Djokovic sbaglia una comoda volée di dritto e al cambio di campo alza bandiera bianca. "Non ho colpito una pallina dopo il match con Alcaraz fino a un'ora prima del match di oggi - ha spiegato Djokovic in conferenza stampa - Ho fatto il possibile per gestire lo strappo muscolare che ho, ma alla fine del primo set ho iniziato a sentire sempre più dolore. Ci ho provato, ma non potevo andare avanti. Tornerò a casa per fare gli esami e capire come recuperare nel minor tempo possibile". Che sia stata questa l'ultima volta di Djokovic agli Australian Open? Nole non lo esclude. "Non lo so, dipende da come proseguirà la stagione. Se starò bene fisicamente, non vedo motivi per non tornare qui". E aggiunge: "Continuerò a lottare per vincere altri Slam: fino a quando mi sentirò di voler sopportare tutto questo, continuerò".