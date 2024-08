Con un messaggio sui suoi canali social, il tennista spagnolo dà forfait in vista del prossimo Slam: "Non sarei in grado di dare il 100%, sentirò la mancanza di questo torneo". Tornerà in campo a settembre, per la Laver Cup

Rafael Nadal salterà i prossimi Us Open. Lo ha annunciato lo stesso tennista spagnolo con un post sui suoi canali social, giustificando così la sua decisione: “Scrivo per informarvi che non giocherò questi Us Open, un posto dove conservo fantastici ricordi. Mi mancheranno le sessioni serali, elettriche e speciali, all'Arthur Ashe di New York, ma non credo che sarei in grado di dare il 100% questa volta. Grazie in particolare a tutti i miei tifosi degli Stati Uniti, sentirò la vostra mancanza. Ci rivedremo un'altra volta. In bocca al lupo a tutti per questo torneo sempre straordinario! Il mio prossimo evento sarà la Laver Cup a Berlino". Rivedremo Nadal dunque nella capitale tedesca, nel torneo che si terrà dal 20 al 22 settembre.