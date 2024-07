Nadal stizzito: "Non chiedetemi più se mi ritiro"

Sconfitto da Djokovic al 2° turno, Nadal ha risposto stizzito in zona mista alla domanda sul suo futuro: "Ogni singolo giorno mi chiedete se mi ritiro, non potete aspettarmi dopo ogni partita con questo pensiero". L'iberico è ancora in corsa nel doppio maschile con Carlos Alcaraz. I Giochi olimpici di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky

"Ogni singolo giorno mi chiedete se mi ritiro. Provo a fare del mio meglio ogni giorno, quando deciderò di ritirarmi ve lo farò sapere". Parla così Rafael Nadal, stizzito in zona mista alla domanda se il match contro Novak Djokovic, perso in due set (6-1, 6-4), fosse stato il suo ultimo incontro in carriera. "Non potete aspettarmi sempre dopo ogni partita con questo pensiero, lascia o non lascia - ha aggiunto Nadal - Mi sono divertito per tanti anni, ho sofferto con tanti infortuni negli ultimi due anni, se dovessi sentire che non sono più abbastanza competitivo, deciderò di ritirarmi e ve lo farò sapere. Ma fino ad allora non potete chiedermi sempre se mi ritiro oppure no". Rafa, da sempre vago sulla data del possibile ritiro, è ancora in corsa nel doppio maschile e, insieme a Carlos Alcaraz, affronterà al 2° turno gli olandesi Griekspoor e Koolhof. Poi nel calendario ci sono altri due impegni fissati: gli US Open (dove è iscritto grazie al ranking protetto) e la Laver Cup, annunciato tra i partecipanti insieme - tra gli altri - ad Alcaraz, Zverev e Medvedev.