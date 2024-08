Dopo lo storico bronzo conquistato a Parigi, Lorenzo Musetti si appresta a esordire contro il gigante Opelka agli Us Open, in fiducia e reduce da un gran momento di forma: "Mi sento più maturo, ho fatto il salto di qualità", dice il numero 2 azzurro ai microfoni di Sky Sport. Nel VIDEO sopra l'intervista integrale alla vigilia dello Slam americano. Gli US Open 2024 saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 26 agosto all'8 settembre