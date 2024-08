Jannik Sinner commenta a Sky Sport l'esordio vittorioso a New York contro McDonald: "All'inizio è stata dura, la chiave è stato recuperare il break nel 2° set e andare avanti. Da lì ho alzato il livello, ma c'è spazio per migliorare. La cosa bella del tennis è gestire quei momenti. Michelsen? Gioca bene e ci conosciamo, sarà una bella partita". Guarda il video con l'intervista. Gli US Open sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino all'8 settembre

SINNER-MCDONALD, GLI HIGHLIGHTS