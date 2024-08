Sinner, video a Oliviero Toscani: "Un abbraccio"

"Ciao Oliviero, sono Jannik": comincia cosi' il videomessaggio che, come rivelato dall'ANSA, Sinner ha inviato a Oliviero Toscani dagli US Open per esprimergli la sua vicinanza e il ringraziamento per le parole di apprezzamento nei suoi confronti. Nel video arrivato al grande fotografo, Sinner si dice "molto onorato di far parte della tua giornata". "Ho sentito che sei interista, quindi su questo non siamo tanto d'accordo. Chissà, magari un giorno ci guardiamo il derby Milan-Inter insieme. Ti mando un grandissimo abbraccio, e stammi bene". Toscani, che aveva rivelato la sua malattia in un'intervista al 'Corriere della sera', ha commentato con piacere il gesto di Sinner. "Il suo video mi fa tanto piacere. Lui è la gioia dei miei giorni noiosi di malattia: quando c'è lui sto bene", dice Toscani.