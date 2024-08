Clamoroso a NY: Alcaraz ko con Van de Zandschulp

Sconfitta a sorpresa per Alcaraz, battuto da Botic Van de Zandschulp al 2° turno con un netto 6-1, 7-5, 6-4. Per lo spagnolo è il primo ko a livello Slam dopo 15 vittorie consecutive. "Sono arrivato con meno energie di quanto mi aspettassi" ha spiegato il n. 3 al mondo in conferenza stampa. Fuori anche Hurkacz, avanza Medvedev. Gli US Open sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino all'8 settembre

