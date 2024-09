Paolini saluta agli ottavi: vince Muchova in 2 set

Termina agli ottavi la corsa di Jasmine Paolini agli US Open: l'azzurra, quinta testa di serie, è stata superata con un doppio 6-3 dalla ceca Karolina Muchova, 52 del ranking ma semfinalista un anno fa a New York. Gli US Open sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Finisce agli ottavi la corsa di Jasmine Paolini agli US Open . La n°5 del ranking WTA non riesce dunque nella storica impresa di centrare la terza finale Slam dopo Roland Garros e Wimbledon. A Flushing Meadows, l'azzurra si è schiantata contro Karolina Muchova , attualmente 52 del mondo, ma Top-10 appena un anno fa prima dei tanti infortuni che ne hanno pregiudicato la stagione. Muchova si è imposta 6-3, 6-3 in poco più di un'ora di gioco, vincendo il quarto confronto su quattro con l'italiana. Sottotono l'azzurra , probabilmente stanca dopo le maratone degli ultimi mesi e messa sotto da una rivale che ha sbagliato pochissimo (8 non forzati nell'ultimo set e mezzo) con una resa pazzesca con la prima (82%).

La cronaca del match

Jasmine è fin da subito padrona della riga di fondo e piazza il break già nel terzo game. La ceca sale di livello e si riporta in parità con il contro break del 3-3, poi concede il servizio una seconda volta e manda la Muchova a servire per il primo set sul 5-3. Karolina non trema e con cinque giochi consecutivi si porta avanti uno a zero. Grande equilibrio in avvio di secondo parziale, rotto dal break della ceca nel 7° game grazie a un paio di risposte superlative. Muchova gioca divinamente, libera il braccio e guadagna due match point: va subito a segno la ceca, che si impone con un doppio 6-3. Per Jasmine si chiude la campagna americana, ma non ancora un 2024 che potrebbe regalarle ancora qualche grande soddisfazione.