Zverev-Berrettini al 2° turno? Il tabellone

Svelato il tabellone del primo Masters 1000 su terra con sei italiani al via. Musetti e Berrettini, entrambi inseriti nel quarto di Zverev, attendono un qualificato all'esordio: Matteo potrebbe incrociare il tedesco già al 2° turno. Alcaraz debutterà con Fognini o Cerundolo. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 6 al 13 aprile

Inizierà con dei qualificati il cammino di Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini al Masters 1000 di Monte-Carlo. Punte della pattuglia azzurra nel primo 1000 su terra rossa della stagione, il carrarino e il romano sono stati inseriti nella parte alta del tabellone, esattamente nel quarto del n. 1 del seeding, Sascha Zverev. Berrettini potrebbe incrociare il tedesco già al 2° turno, mentre agli ottavi potrebbe esserci o un suggestivo derby italiano o la sfida Zverev-Musetti (per Lorenzo 2° turno con Lehecka o Korda). Tra le altre sfide suggestive riflettori puntati su Fabio Fognini. In tabellone grazie a una wild card, il campione di Monte-Carlo 2019 esordirà con Francisco Cerundolo e, in caso di vittoria, troverebbe al 2° turno Carlos Alcaraz, al ritorno a Roquebrune tre anni dopo la prima e unica partecipazione. Parte alta di tabellone, infine, per Novak Djokovic che entrerà in gioco contro Wawrinka o Tabilo.