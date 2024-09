Sinner cambia sparring: un mancino verso Draper

Allenamento sul practice court 2 per Sinner alla vigilia della semifinale contro Draper. L'azzurro ha cambiato sparring partner, scegliendo un mancino proprio come il britannico. Coach Vagnozzi: "Contenti della partita con Medvedev, ma Jannik può migliorare ancora". La semifinale è in programma venerdì alle 21, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Vigilia della semifinale agli US Open per Jannik Sinner. Dopo la vittoria nella notte italiana tra mercoledì e giovedì contro Daniil Medvedev, il n. 1 al mondo è tornato in campo alle 21.30 italiane (le 15.30 a New York) per la sessione di allenamento a 24 ore dal match contro Jack Draper. Il n. 25 al mondo, amico fuori dal campo di Jannik, è un mancino, motivo per cui Sinner ha cambiato lo sparring partner, scegliendo nel training odierno un tennista mancino per allenare le traiettorie diverse. Un dettaglio non di poco conto per l'azzurro, seguito a vista dai coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill.

Vagnozzi: "Jannik può migliorare ancora" "Siamo molto contenti perché con Medvedev non è stata una partita molto fisica e questo ci fa ben sperare per il proseguo del torneo" ha raccontato a Sky Sport il coach di Sinner, Simone Vagnozzi. L'allenatore marchigiano si è soffermato soprattutto sull'aspetto mentale: "Mi è piaciuto il suo lato mentale, in campo è stato sempre positivo e arrembante - ha ammesso - È stato bravo tatticamente, ma può migliorare in tanti aspetti. È un giocatore in crescita". Ora la sfida con Draper: "Lui arriva con poco da perdere e con il vento in poppa. Dobbiamo stare attenti e restare sul pezzo come abbiamo fatto finora per fare il meglio possibile. leggi anche Sinner-Draper, semifinale venerdì alle 21 su Sky

Sinner-Draper, dove vedere il match degli US Open Il match tra Jannik Sinner e Jack Draper, valido per semifinale degli US Open, è in programma venerdì 6 settembre alle 21 sull'Arthur Ashe di New York. L'incontro sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW con telecronaca di Elena Pero e Stefano Pescosolido.