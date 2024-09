Venerdì la semifinale Sinner-Draper: dove vedere

Venerdì Jannik Sinner va a caccia della sua prima finale agli US Open: l'avversario sarà il britannico Jack Draper, 25 del seeding che finora non ha concesso nemmeno un set agli avversari. Il match sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW HIGHLIGHTS

Jannik Sinner va a caccia della sua prima finale agli US Open. Venerdì (orario da definire tra le 21 e l'1 di notte in Italia) il n°1 del mondo affronta in semifinale il britannico Jack Draper. La testa di serie n°25 del seeding è alla sua prima semifinale Slam della carriera e ha fin qui giocato un torneo strabiliante, in cui non ha nemmeno concesso un set ai rivali. Sinner, dopo una partenza piuttosto lenta, ha ingranato le marce alte, come dimostra il successo in 4 set contro uno dei grandi favoriti, Daniil Medvedev, liquidato ai quarti. I due sono anche amici fuori dal campo e hanno giocato insieme il doppio a Montreal.

Sinner-Draper, dove vedere il match degli US Open Il match tra Jannik Sinner e Jack Draper, valido per semifinale degli US Open, è in programma venerdì 6 settembre (orario da definire) sull'Arthur Ashe di New York. L'incontro sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. approfondimento Sinner: "Variato la tattica. Con Draper sarà dura"

Sinner-Draper: i precedenti Per Sinner ora l'ostacolo è l'amico Jack Draper, già compagno di doppio. Prosegue infatti la sua favola dopo che si è qualificato per la prima semifinale in carriera a livello Slam. Il britannico, 25^ testa di serie del seeding, ha superato Alex De Minaur. L'unico precedente, risalente al Queen's 2021, l'ha vinto Draper con un doppio 7-6. Nell'altra semifinale sarà derby statunitense tra Frances Tiafoe e Taylor Fritz. approfondimento Favola Draper: batte De Minaur e va in semifinale

