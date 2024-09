In condizioni meteo proibitive, con grande caldo e umidità, Jannik Sinner si prende la prima finale in carriera a Flushing Meadows: il n°1 del mondo ha superato l'amico britannico Jack Draper (25 del seeding) con i parziali di 7-5, 7-6, 6-2 in oltre 3 ore di lotta. Guarda gli highlights. La finale è in programma domenica 8 settembre alle ore 20 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER BATTE DRAPER: E' IN FINALE